В Великом Новгороде подтопило десять участков

ТАСС, 13 августа. Десять участков Великого Новгорода, часть подвальных помещений, включая помещения городской клинической больницы и онкодиспансера, оказались подтоплены из-за сильного дождя, прошедшего накануне, сообщила пресс-служба администрации города по итогам оперативного совещания, которое провел мэр Великого Новгорода.

По данным властей, из-за проливного дождя, который начался накануне вечером и завершился в пятницу около 05:30 мск, в городе выпало 109,4 мм осадков. По оценке чиновников, пиковая нагрузка соответствует 109 л воды на 1 кв. м. В соцсетях местные жители выложили фото и видеоролики, рассказав о том, что из-за подтоплений им приходится передвигаться по улицам по колено в воде.

"На пульт дежурного оператора службы ГО и ЧС Великого Новгорода поступили тревожные звонки с сообщениями о 10 затопленных участках города и подвальных помещений зданий. За помощью по откачке воды из подвалов обратились одна городская клиническая больница, онкодиспансер, ТЭЦ Новгородская. Воду с улиц, тротуаров, дворовых территорий сразу не отвести, потому что коллекторы полностью заполнены. Ведется откачка подвалов. Чистим забитые случайным мусором и опавшей листвой крышки дождеприемников. С территорий убираем упавшие ветки деревьев", - отмечается в сообщении.

По данным пресс-службы, сейчас на территории города устраняют последствия паводка 15 бригад. В общей сложности в ликвидации последствий непогоды задействовано 70 сотрудников МУП "Новгородский водоканал". Откачку воды проводят на набережной Александра Невского, на улице Тимура Фрунзе-Оловянка, в Волховском и Деревяницком микрорайонах.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС России по Новгородской области, наибольшее подтопление наблюдается на территории Великого Новгорода, здесь зафиксированы подтопления дворовых территорий.