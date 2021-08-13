Главного технолога Ленинградского зоопарка задержали за взятку в 500 тыс. рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 августа. /ТАСС/. Главный технолог Ленинградского зоопарка после обысков задержан по подозрению в получении взятки в размере 500 тыс. рублей, возбуждено уголовное дело, сообщили в Главном следственном управлении СК РФ по Санкт-Петербургу.

"Следственным отделом по Петроградскому району Главного следственного управления СК РФ по Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки в крупном размере") в отношении мужчины 1968 года рождения, являющегося главным технологом учреждения "Ленинградский зоологический парк", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

По версии следствия, задержанный в четверг вечером получил от мужчины 500 тыс. рублей в качестве взятки. За деньги, как полагают в СК, главный технолог обещал содействовать в заключении контракта на поставку товаров для нужд зоопарка. Деньги задержанному передал мужчина, который участвовал в заранее спланированном сотрудниками полиции и СК оперативном эксперименте.

Имя задержанного в СК не назвали. В пресс-службе зоопарка ТАСС сообщили, что не комментируют данную ситуацию.

Ленинградский зоопарк является одним из старейших в России, он основан в 1865 году.