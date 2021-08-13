В Воронеже водитель иномарки сбил трех пешеходов на тротуаре

ВОРОНЕЖ, 13 августа. /ТАСС/. Водитель автомобиля Opel Astra в Воронеже выехал на тротуар, где сбил трех пешеходов. Пострадавшие находятся в тяжелом состоянии, сообщила ТАСС в пятницу глава пресс-службы УМВД по Воронежской области Наталья Куликова.

"По предварительным данным, сегодня днем на проспекте Труда 45-летний водитель автомобиля Opel Astra выехал на встречную полосу, а затем на тротуар. В результате случившегося три пешехода получили травмы и были госпитализированы", - сообщила собеседница агентства. Она уточнила, что пострадавшие находятся в тяжелом состоянии.

Сотрудники полиции проводят проверку по факту ДТП, устанавливаются все обстоятельства случившегося. "Со слов водителя, авария произошла из-за резкого ухудшения самочувствия", - сообщила Куликова.