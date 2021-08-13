В Керчи возникла угроза подтопления 40 частных домов

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 августа. /ТАСС/. Порядка 40 частных домов в районе улицы Глухова оказались под угрозой подтопления из-за дождей в Керчи, сообщил журналистам врио главы городской администрации Святослав Брусаков.

"Есть риск подтопления порядка 40 частных домовладений", - сказал Брусаков.

Он уточнил, что в ближайшее время для сброса поступающей воды в реку будет перекрыта улица Вокзальное шоссе. "[Ситуация] тревожная, но контролируемая. Техника вся работает, все службы у нас переведены в режим чрезвычайной ситуации. Учитывая, что погода сегодня уже немножко стабилизировалась после обеда, у нас уже как-то сердце более спокойно. Но мы пока ни в коем случае не снимаем с объектов нашу технику, как и резервную, ни в коем случае не убираем людей, которые мониторят ситуацию", - отметил Брусаков.

"Сейчас ведется работа ведется по откачке воды. Питьевое водоснабжение, электроснабжение сел - в полном объеме, в штатном режиме, заявки все выполнены, вода в полном объеме подается. Питьевое водоснабжение восстановлено было в некоторых частях города", - сообщил в свою очередь находящийся в Керчи глава правительства Крыма Юрий Гоцанюк.

По его словам, работа рыбоконсервного завода "Пролив" была временно приостановлена из-за подтоплений. "На сегодняшний день мне доложил руководитель РЭС городского, что поставлен им генератор мощностью 500 кВт. И сейчас работа возобновится данного предприятия", - отметил Гоцанюк.

Непогода в Крыму

Штормовое предупреждение на полуострове действует с понедельника. В четверг днем на востоке Крыма подтопило 170 придомовых территорий. Ночью оказались подтоплены центральные улицы Керчи, с утра на линии не вышли троллейбусы. При этом начальник ГУ МЧС России по региону Аркадий Ожигин ранее сообщил, что наиболее интенсивные осадки на востоке Крыма ожидают в пятницу и в ночь на субботу.