Движение по еще одному участку федеральной трассы ограничили на Кубани из-за непогоды

КРАСНОДАР, 13 августа. /ТАСС/. Движение на еще одном участке трассы А-290 в Краснодарском крае ограниченно из-за перелива воды с глиной через участок автодороги. Об этом журналистам сообщили в отделе пропаганды краевого УГИБДД.

Утром в пятницу сообщалось, что движение на федеральной автодороге Новороссийск - Керчь в районе Анапы ограничено из-за подтопления.

"На Кубани ограничили движение еще на одном участке федеральной автодороги А-290 Новороссийск - Керчь. Движение ограничено с 13 часов 15 минут в Темрюкском районе на федеральной автодороге Новороссийск - Керчь с 91 км +900 м до 92 км +600 м", - говорится в сообщении.

Уточняется, что ограничение введено в связи с переливом воды с глиной через данный участок федеральной автодороги и созданием аварийно-опасной ситуации. В данный момент на месте сейчас дежурят инспекторы ДПС, транспорт направляется в объезд через станицу Старотитаровскую.

"Во избежание заторов сотрудники Госавтоинспекции просят водителей временно отказаться от поездки в данном направлении до улучшения обстановки и снятия ограничений", - отметили в пресс-службе.

Ранее ряд неблагоприятных метеоявлений прогнозировали на территории Краснодарского края из-за мезоциклона, который должен был подойти со стороны Черного моря в пятницу днем. Дождь, прошедший в ночь на пятницу в Краснодарском крае, подтопил отдельные участки в Новороссийске, Анапе, Славянском, Ейском и Темрюкском районах.