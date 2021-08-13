Два человека погибли при столкновении легковой машины и грузовика в Подмосковье

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Легковая машина вылетела на встречную полосу на трассе А-107 в Подмосковье и врезалась в грузовик. В результате ДТП водитель и пассажир легкового автомобиля погибли. Об этом сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе ГУ МВД по Московской области.

"Сегодня около 16:00 на 16-м километре автодороги А-107 Ленинградско-Дмитровского направления по неустановленной причине легковой автомобиль "Сузуки" выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с грузовиком с полуприцепом. В результате ДТП водитель и пассажир легковушки скончались", - говорится в сообщении.

На месте работают сотрудники ДПС, обстоятельства происшествия выясняются.