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Лесные пожары в России

В зоне риска от природных пожаров в Якутии находятся 14 населенных пунктов

Обстановка с пожарами в Якутии по-прежнему сложная

ТАСС, 13 августа. МЧС РФ отнесло к зоне риска от лесных пожаров 14 населенных пунктов Якутии, сообщил в пятницу в эфире "Первого канала" первый замглавы министерства Александр Чуприян.

"В зоне повышенного риска находятся 14 населенных пунктов (в 12 районах Якутии - прим. ТАСС)", - сказал он.

Обстановка с пожарами, по словам Чуприяна, сложная.

Якутия - один из самых пожароопасных регионов России. С 1 июля жителям республики запрещено посещать леса. С 8 августа там введен режим ЧС регионального характера в связи с переходом лесных пожаров на территории населенных пунктов и объектов экономики.

За сутки ликвидированы 18 природных пожаров на площади свыше 434 тыс. га, локализованы восемь на площади свыше 64,3 тыс. га, обнаружено 21 новое возгорание.

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