Три человека погибли в ДТП в Архангельской области

АРХАНГЕЛЬСК, 13 августа. /ТАСС/. Три человека погибли в пятницу при лобовом столкновении грузовика и автомобиля Nissan в Плесецком районе Архангельской области, сообщили ТАСС в пресс-службе УМВД России по региону.

"Сегодня около 16:00 мск в полицию поступила информация о дорожно-транспортном происшествии, произошедшем на 539 километре федеральной автодороги А-215 Лодейное Поле - Вытегра - Прокшино - Плесецк - Брин-Наволок. Погибли три человека", - сказали в пресс-службе.

По предварительным данным, водитель грузового автомобиля Mercedes не справился с управлением, грузовик выехал на полосу встречного движения, и столкнулся с автомобилем Nissan. Погибли водитель и два пассажира легковой машины.

На месте происшествия работают сотрудники полиции и следователи.