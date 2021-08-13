Двух сбежавших из лагеря под Рязанью подростков нашли живыми в Самаре

ТАСС, 13 августа. Двух девочек 2004 и 2006 годов рождения, которые 20 июля самовольно ушли из детского оздоровительного лагеря в Касимовском районе Рязанской области, нашли живыми в Самаре, куда они уехали попутным транспортом. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по Рязанской области.

20 июля несовершеннолетние девочки самовольно покинули территорию детского оздоровительного лагеря "Ласточка". В их поисках задействовали сотрудников полиции, волонтеров поискового отряда "Лиза Алерт". 29 июля по факту исчезновения детей следователи возбудили уголовное дело по п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ "Убийство двух и более лиц".

"Следствием установлено, что девушки, используя попутный транспорт, добрались до города Самары, где стали проживать у случайных знакомых. <...> В настоящее время обе несовершеннолетние находятся в реабилитационном центре", - говорится в сообщении на сайте следственного управления.

По данным следствия, одна из сбежавших девушек обратилась в отдел полиции в Самаре, рассказала об обстоятельствах произошедшего и попросила отправить ее домой в Рязань. "В результате проведенных следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий удалось установить местонахождение второй девушки в городе Самаре", - отметили в пресс-службе.

Обе девочки - воспитанницы Солотчинской школы-интерната для детей сирот и детей, оставшихся без попечительства родителей.