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Движение по трем участкам трассы Новороссийск - Керчь ограничили из-за непогоды

Решение приняли из-за подтоплений

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Движение на трех участках федеральной автодороги Новороссийск - Керчь ограничено из-за непогоды. Госавтоинспекция призвала водителей воздержаться от поездок по трассе, сообщили ТАСС в отделе пропаганды краевого ГИБДД.

"На Кубани ввели еще одно ограничение движения на участке федеральной автодороги Новороссийск - Керчь в районе 53-56 км - от поселка Цибанобалка до хутора Воскресенского у города Анапы. В результате выпадения обильных осадков произошел размыв проезжей части. Весь транспорт направляется через станицу Гостагаевскую. Также ограничено движение на выходе из поселка Витязево - на 58-м км на протяжении 300 м", - сказал собеседник агентства.

В ГИБДД напомнили что это уже третье ограничение движения на федеральной автодороге Новороссийск - Керчь. Ранее движение ограничили на участке 65-го км в районе поселка Виноградного и на 91-92 км на протяжении 600 м в Темрюкском районе. "Ситуация остается сложной, осадки не прекращаются, по возможности призываем водителей воздержаться от поездок в данном направлении. Сотрудники Госавтоинспекции будут участвовать в антипаводковых мероприятиях вплоть до полного спада воды", - отметил собеседник агентства.

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