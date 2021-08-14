Экс-начальника управления МВД по Амурской области обвиняют в злоупотреблении полномочиями

БЛАГОВЕЩЕНСК, 14 августа. /ТАСС/. Следователи завершили расследование по уголовному делу в отношении бывшего начальника УМВД России по Амурской области Николая Аксенова, он обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями, сообщает в субботу пресс-служба следственного комитета РФ.

"Главным следственным управлением СК России завершено расследование по уголовному делу в отношении бывшего начальника УМВД России по Амурской области Николая Аксенова и бывшего начальника тыла этого же управления Михаила Робканова, которые обвиняются в злоупотреблении своими должностными полномочиями (части 1, 3 ст. 285 УК РФ)", - говорится в сообщении.

По данным следствия, в 2013-2015 годах при исполнении госконтракта по реконструкции здания районного отдела полиции Аксенов и начальник тыла Робканов в отсутствие надлежаще оформленной проектно-сметной документации подписали документы о приемке и оплате фактически невыполненных работ на сумму более 39 млн рублей. Их противоправные действия повлекли причинение крупного ущерба и невыполнение задания государственного оборонного заказа.

Кроме того, подозреваемые за счет средств федерального бюджета организовали закупку служебной шестикомнатной квартиры, которая была незаконно предоставлена для проживания Робканову и членам его семьи.

Уголовное дело направлено для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и последующей передачи в суд. Если вина судом будет доказана, по данным статьям грозит лишение свободы на срок до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.