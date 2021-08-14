Два человека погибли в ДТП на трассе в Омской области

ТАСС, 14 августа. Два легковых автомобиля столкнулись на трассе в Люблинском районе Омской области. В результате ДТП два человека умерли на месте, еще двое пострадали, сообщается в субботу на официальном сайте областного УМВД.

"Сотрудниками полиции предварительно установлено, что водитель автомобиля Isuzu Trooper, при движении по автодороге "Омск - Тара" в районе 55 км, выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем "BYD 7160А2". В результате ДТП водитель автомобиля BYD и его пассажирка от полученных травм скончались на месте происшествия; еще одна пассажирка BYD и водитель Isuzu доставлены в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.

На месте аварии работают сотрудники полиции и госавтоинспекции. Проводится проверка, которая установит окончательные обстоятельства и причины дорожно-транспортного происшествия.