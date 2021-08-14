В Иркутской области арестовали обвиняемого в двойном убийстве и взятии ребенка в заложники

ИРКУТСК, 14 августа. Тайшетский городской суд в Иркутской области арестовал на два месяца 45-летнего гражданина, обвиняемого в убийстве женщины и ее сына и насильном удержании их родственницы - 13-летней девочки. Об этом сообщили журналистам в субботу в пресс-службе управления СК по региону.

"Следственными органами СУ СК России по Иркутской области предъявлено обвинение 45-летнему жителю Тайшета в совершении противоправных действий в отношении несовершеннолетней, а также убийства двух лиц. Следователи СК допросили мужчину, провели с ним проверку показаний на месте преступления. Сегодня по ходатайству следствия с учетом мнения прокурора обвиняемому Тайшетским городским судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца", - говорится в сообщении.

По версии следствия, 12 августа обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения убил молотком 74-летнюю женщину и ее 48-летнего сына. После совершения убийства он удерживал в заложниках и избивал 13-летнюю внучку убитой, которая находилась под ее опекой. Девочка смогла отправить СМС-сообщение с просьбой о помощи подруге, после чего ее освободили полицейские. Следствие не исключает, что задержанный собирался убить девочку, с ней работают психологи и медики.

Установлено, что задержанный мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности за совершение особо тяжких преступлений, в том числе за убийство ребенка. Три года назад он условно-досрочно вышел из колонии в Нижегородской области. В рамках ранее возбужденного уголовного дела по ч. 2 ст. 293 УК РФ "Халатность" следствие даст оценку работе компетентных органов, которые должны были осуществлять контроль и надзор за обвиняемым после его освобождения из тюрьмы. Проверка во всех поднадзорных территориальных филиалах уголовно-исполнительной инспекции ГУ ФСИН России по Иркутской области также организована прокуратурой.