Четыре человека, в том числе ребенок, погибли в ДТП на Кубани

КРАСНОДАР, 14 августа. /ТАСС/. Легковой автомобиль столкнулся с грузовиком в Краснодарском крае, в результате ДТП погибли четыре человека, в том числе ребенок. Об этом сообщили журналистам в региональном ГУ МВД России.

"14 августа, в 05:20, водитель автомобиля Geely Emgrand, двигаясь по автодороге Краснодар - Славянск-на-Кубани - Новороссийск - Керчь, на 22-м км выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем Scania. В результате ДТП погибли четыре человека: водитель и три пассажира автомобиля Geely (двое мужчин, женщина и ребенок пяти-шести лет)", - говорится в сообщении.

На месте аварии работают сотрудники ГИБДД, обстоятельства дорожно-транспортного происшествия и данные о погибших устанавливаются.