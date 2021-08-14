Трутнев поручил Роскосмосу подготовить данные о площади лесных пожаров в Якутии

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Роскосмос подготовит данные о текущей ситуации с лесными пожарами в Якутии, соответствующее поручение дал вице-премьер - полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев в ходе рабочей поездки в республику.

"Я попросил Роскосмос подготовиться, чтобы они доложили, как ситуация выглядит по площадным характеристикам, по поставке информации, будем вместе доводить ситуацию до победы, чтобы люди жили в нормальных условиях", - сообщил Трутнев.

Вице-премьер сообщил журналистам, что точные расчеты площади природных пожаров от Роскосмоса позволят проверить оперативность системной передачи данных. Трутнев обозначил, что пожары вышли за пределы республики по распространению дыма и общественному резонансу и стали проблемой федерального масштаба.

Полпред добавил, что в ликвидации лесных пожаров в Якутии задействованы все силы и средства МЧС, Авиалесоохраны, в работе принимают участие местные жители и сотрудники министерства обороны.

Ситуация в Якутии

На территории Якутии действует 172 природных пожара, за сутки ликвидировано 17. В населенных пунктах Бясь-Кюель, Тастах, Кырыкый, Бярийе, Ытык-Кюель, Ударник, Ергелех, Едей, Орто-Сурт, Мельжехси и Фрунзе сотрудники МЧС расширяют минерализованные полосы и тушат отдельные очаги пожаров.

Как ранее сообщали на заседании правительственной комиссии по ликвидации последствий ЧС на Дальнем Востоке, в регионе ведется тушение около 70 лесных пожаров общей площадью, пройденной огнем в 1,3 млн га. Всего с начала пожароопасного периода потушено 423 пожара на площади 906,3 тыс. га, что в полтора раза больше по количеству и в одиннадцать раз больше по площади аналогичных показателей прошлого года (288 пожаров/82,8 тыс. га).

Якутия - один из самых пожароопасных регионов России. С 1 июля жителям республики запрещено посещать леса. В регионе введен режим ЧС регионального характера в связи с переходом лесных пожаров на территории населенных пунктов и объектов экономики. На территории Республики Саха (Якутия) и Иркутской области с 13 августа введен межрегиональный режим ЧС в лесах в связи с лесными пожарами. 14 августа в регион прибыл Юрий Трутнев вместе с главой МЧС России Евгением Зиничевым.