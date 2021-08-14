Женщина и подросток погибли в ДТП на трассе из Новосибирска в Омск

ТАСС, 14 августа. Два легковых автомобиля столкнулись днем в субботу на федеральной трассе Р-254 "Иртыш" на участке между Омском и Новосибирском. Два человека, в том числе 16-летняя девочка, погибли, еще два пострадали. Об этом сообщили журналистам в субботу в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

"По предварительной информации, сегодня в Татарском районе на 951-м км автодороги "Иртыш" 34-летняя женщина-водитель автомобиля KIA Ceed, следовавшая со стороны Новосибирска в направлении Омска, при обгоне столкнулась со встречным автомобилем "ВАЗ-2110" под управлением мужчины 1953 года рождения. В результате происшествия погибли два человека: 16-летняя пассажирка автомобиля ВАЗ и 60-летняя пассажирка KIA. Оба водителя с различными травмами доставлены в больницу", - говорится в сообщении.

На месте работают инспекторы ГИБДД и сотрудники полиции. Окончательные обстоятельства и причины дорожно-транспортного происшествия устанавливаются.