Дело возбудили после столкновения туристического автобуса с грузовиком под Владимиром

ВЛАДИМИР, 14 августа. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено по факту столкновения туристического автобуса с большегрузом во Владимирской области, в результате которого пострадали 16 человек. Об этом сообщила в субботу пресс-служба УМВД по региону.

"Следственным отделом ОМВД России по Александровскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения", - сообщила пресс-служба.

Столкновение туристического автобуса, следовавшего с паломниками из Вологды в Москву, и большегруза произошло около 03:15 мск 14 августа на 97-м км федеральной автодороги М-8 "Холмогоры" в Александровском районе. 57-летний водитель автобуса Neoplan столкнулся с двигавшимся впереди в попутном направлении автомобилем МАН с полуприцепом. В результате пострадали 16 человек, шесть из них были госпитализированы. По данным прокуратуры, причиной ДТП могло быть нарушение скоростного режима.