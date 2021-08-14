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Зиничев попросил Путина разрешить МЧС тушить леса даже без угрозы населенным пунктам

Согласно действующим законам, Минприроды и Федеральное агентство лесного хозяйства РФ тушат леса, функции по охране которых никому не принадлежат
Глава МЧС РФ Евгений Зиничев Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Описание
Глава МЧС РФ Евгений Зиничев
© Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

ТАСС, 14 августа. Глава МЧС РФ Евгений Зиничев попросил президента РФ Владимира Путина законодательно разрешить ведомству тушить леса, даже когда огонь не угрожает населенным пунктам. Об этом он заявил в ходе совещания по вопросу о ликвидации последствий подтоплений и природных пожаров в ряде регионов России.

"Просим вас рассмотреть вопрос - это потребует внесения изменений в законодательную базу - о возможности привлечения сил и средств МЧС для работы в лесах при объявлении федерального уровня реагирования. Сейчас мы это можем делать только в случае угрозы населенным пунктам", - сказал он.

Согласно действующим законам, Минприроды и Федеральное агентство лесного хозяйства РФ тушат леса, функции по охране которых никому не принадлежат. Другие министерства тушат свои подведомственные лесные территории. МЧС подключается к тушению лесных пожаров, когда огонь угрожает населенным пунктам, объектам экономики, жизни и здоровью людей. 

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияЗиничев, Евгений Николаевич
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