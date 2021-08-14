Зиничев попросил Путина разрешить МЧС тушить леса даже без угрозы населенным пунктам

ТАСС, 14 августа. Глава МЧС РФ Евгений Зиничев попросил президента РФ Владимира Путина законодательно разрешить ведомству тушить леса, даже когда огонь не угрожает населенным пунктам. Об этом он заявил в ходе совещания по вопросу о ликвидации последствий подтоплений и природных пожаров в ряде регионов России.

"Просим вас рассмотреть вопрос - это потребует внесения изменений в законодательную базу - о возможности привлечения сил и средств МЧС для работы в лесах при объявлении федерального уровня реагирования. Сейчас мы это можем делать только в случае угрозы населенным пунктам", - сказал он.

Согласно действующим законам, Минприроды и Федеральное агентство лесного хозяйства РФ тушат леса, функции по охране которых никому не принадлежат. Другие министерства тушат свои подведомственные лесные территории. МЧС подключается к тушению лесных пожаров, когда огонь угрожает населенным пунктам, объектам экономики, жизни и здоровью людей.