В Саратове подъемный кран придавил железобетонными сваями сотрудницу формовочного цеха

ТАСС, 14 августа. Подъемный кран придавил конструкцией из железобетонных свай 21-летнюю сотрудницу формовочного цеха одного из учреждений города Саратова, пострадавшая находится в крайне тяжелом состоянии, следственные органы начали проверку. Об этом в субботу сообщает региональное управление СК России.

"Следственным отделом по Ленинскому району города Саратов следственного управления Следственного комитета РФ по Саратовской области организована доследственная проверка по факту получения травмы 21-летней девушкой", - говорится в распространенном сообщении.

По предварительным данным пресс-службы ведомства, утром в формовочном цехе одного из учреждений города 21-летняя сотрудница занималась маркировкой железобетонных забивных свай и находилась между сложенными в один ряд сваями и работающим подъемным краном, одна из конструкций придавила девушку к стене, когда кран осуществлял выравнивание верхнего ряда свай. Пострадавшей была оказана первая медицинская помощь, после чего она была госпитализирована.

Официальный представитель Минздрава Саратовской области Анастасия Усова уточнила ТАСС, что пострадавшая доставлена в одно из лечебных учреждений Саратова в крайне тяжелом состоянии. "С ней работают медки и оказывают всю необходимую помощь. По моим данным, у девушки обширная сочетанная травма и шоковое состояние", - сказала собеседница агентства.

Следователями СК проводится осмотр места происшествия, ведется опрос сотрудников учреждения и очевидцев происшествия, затребована необходимая документация. Выполняются мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.