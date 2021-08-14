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Глава МЧС заявил, что на Дальнем Востоке возможно подтопление до 1,2 тыс. жилых домов

В регионах округа сейчас подтоплены 129 жилых домов и 3 188 приусадебных участков

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Глава МЧС РФ Евгений Зиничев прогнозирует подтопление порядка 1,2 тыс. жилых домов в регионах Дальнего Востока. Об этом он сообщил президенту РФ Владимиру Путину в ходе совещания в субботу. 

"В течение паводка прогнозируется подтопление до 1,2 тыс. жилых домов [на Дальнем Востоке]", - сказал министр.

В настоящее время в регионах подтоплено 129 жилых домов, 3 188 приусадебных участков, три моста, 59 участков дорог, три социально значимых объекта. Волна паводка проходит по Амурской области, 16 августа она дойдет до Еврейской автономной области, 19-21 августа доберется до Хабаровского края. Во всех регионах работают спасатели, строятся дамбы. В работах задействованы 1 294 человека и 342 единицы техники. 

В пятницу правительственной комиссией по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности под председательством Евгения Зиничева принято решение об отнесении чрезвычайной ситуации, обусловленной паводками в Хабаровском и Забайкальском краях, Амурской области и Еврейской автономной области, к категории ЧС федерального характера. Ущерб составил 13 млрд рублей.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияЗиничев, Евгений НиколаевичДальний Восток
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