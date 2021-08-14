Глава МЧС заявил, что задымление ограничивает работу авиации около Якутска

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Применение авиации для тушения лесных пожаров около Якутска ограничено из-за задымления, сообщил в субботу в ходе совещания у президента РФ Владимира Путина глава МЧС России Евгений Зиничев.

"К сожалению, в настоящее время применение авиации в районе города Якутска ограничено из-за сильной задымленности. При улучшении видимости мы задействуем вертолеты с водосливными устройствами", - сказал он.

Также, по словам министра, 16 августа ожидается открытие взлетно-посадочной полосы в аэропорту Якутска, тогда к работе приступят самолеты Бе-200. Всего на тушении лесных пожаров задействовано 19 воздушных судов. Наземная группировка состоит из 5 тыс. человек и 765 единиц техники.

Якутия - один из самых пожароопасных регионов России. С 1 июля жителям республики запрещено посещать леса. В Якутии введен режим ЧС регионального характера в связи с переходом лесных пожаров на территории населенных пунктов и объектов экономики. На территории Якутии и Иркутской области с 13 августа введен межрегиональный режим ЧС в лесах в связи с лесными пожарами. По данным МЧС, в регионе действуют 172 природных пожара, за сутки ликвидировано 17 возгораний.