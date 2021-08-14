Более 40 обращений поступило медикам в Якутске из-за ЧС за сутки

ТАСС, 14 августа. Более 40 обращений за сутки поступило в скорую помощь в Якутске в связи с задымлением из-за пожаров в регионе. Об этом сообщил в субботу на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным о ликвидации последствий подтоплений и пожаров в регионах РФ мэр города Евгений Григорьев.

"У нас ситуация с задымлением остается сложной, сегодня стало легче, чем вчера. По ситуации с задымлением у нас вчера вышло постановление главного санитарного врача, по которому указаны необходимые мероприятия по защите здоровья людей. За последние сутки было 41 обращение в скорую помощь, людям оказана помощь амбулаторно, в больницы никто не доставлен", - сказал он.

Что касается непосредственно лесных пожаров, то Григорьев отметил, что на границе Якутска еще действует пожар, он локализован по территории города, сегодня уже выйдет за его границы, в сторону Горного улуса. Работа по ликвидации ведется в круглосуточном режиме.

Ситуация в Якутии

Как ранее сообщали на заседании правительственной комиссии по ликвидации последствий ЧС на Дальнем Востоке, в регионе ведется тушение около 70 лесных пожаров общей площадью, пройденной огнем, в 1,3 млн га. Всего с начала пожароопасного периода потушено 423 пожара на площади 906,3 тыс. га, что в полтора раза больше по количеству и в одиннадцать раз больше по площади аналогичных показателей прошлого года (288 пожаров и 82,8 тыс. га).

Якутия - один из самых пожароопасных регионов России. С 1 июля жителям республики запрещено посещать леса. В регионе введен режим ЧС регионального характера в связи с переходом лесных пожаров на территории населенных пунктов и объектов экономики. На территории Республики Саха (Якутия) и Иркутской области с 13 августа введен межрегиональный режим ЧС в лесах в связи с лесными пожарами. 14 августа в регион прибыл вице-премьер - полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев вместе с главой МЧС России Евгением Зиничевым.