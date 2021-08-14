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В районе Гаити произошло землетрясение магнитудой 7,2

Объявлена угроза цунами

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 14 августа. /ТАСС/. Землетрясение магнитудой 7,2 произошло в субботу утром в районе Гаити. Об этом сообщает Европейский-Средиземноморский сейсмологический центр (ESMC).

По его информации, эпицентр толчков находился на глубине 10 км в 40 км от коммуны Ле-Ке с населением около 125 тыс. человек на юге страны.

По данным местных СМИ, толчки ощущались в столице Гаити Порт-о-Пренсе. О жертвах не сообщается.

Согласно данным Национального центра предупреждения о цунами США, в районе Гаити объявлена угроза цунами.
 

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Гаити
В результате землетрясения в районе Гаити есть погибшие
В национальный центр по управлению чрезвычайными операциями в Порт-о-Пренсе направился премьер-министр Гаити Ариэль Анри
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