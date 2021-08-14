Суд в Екатеринбурге арестовал женщину, обвиняемую в покушении на своего двухлетнего сына

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 августа. /ТАСС/. Суд в Екатеринбурге арестовал на два месяца мать, которая подозревается в покушении на своего двухлетнего сына. Об этом сообщил в субботу журналистам старший помощник руководителя СУ СК по Свердловской области Александр Шульга.

"Суд, изучив представленные материалы, согласился с доводами Следственного комитета, заключив обвиняемую под стражу сроком на два месяца, то есть до 12 октября 2021 года включительно. По версии следствия, в ночь на 13 августа 2021 года в квартире жилого дома на улице Машинной в городе Екатеринбурге обвиняемая пыталась убить своего двухлетнего сына", - сказал он.

Шульга добавил, что мальчик жив, он находится в больнице. Женщина признала свою вину.

Ранее сообщалось, что в ночь на 13 августа женщина пыталась изрезать ножом своего ребенка, возбуждено уголовное дело по статье ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Покушение на убийство малолетнего"). Как сообщал руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, мать нигде не работала, на учете в полиции не состояла. Во время опроса отца ребенка выяснилось, что весной этого года поведение девушки резко изменилось: она стала называть себя "ангелом света".