Нарушенное из-за подтоплений движение на участке трассы Новороссийск - Керчь восстановили

КРАСНОДАР, 14 августа. /ТАСС/. Специалисты восстановили движение на участке трассы Новороссийск - Керчь в районе 65-го км, прерванное накануне из-за подтоплений, сообщили журналистам в ФКУ Упрдор "Черноморье" в субботу.

Накануне из-за подтоплений сотрудниками Госавтоинспекции принято решение об ограничении движения на участке федеральной автомобильной дороги Новороссийск - Керчь и организации объезда через поселок Виноградный.

"На 65-м км данной федеральной автомобильной дороги спецтехника откачивает воду из канав и с проезжей части. Мероприятия проводятся совместно со специалистами МЧС России. По данным на 13:30 мск 14 августа, движение восстановлено в полном объеме", - говорится в сообщении.

Мезоциклон, накрывший в пятницу территорию Краснодарского края, стал причиной сильных ливней и подтоплений. В результате непогоды в 14 муниципалитетах региона был введен режим ЧС, в 11 населенных пунктах произошло отключение электроснабжения, без электричества остались порядка 108 тыс. человек. Также спасатели эвакуировали в безопасную зону из пяти лагерей 989 детей, в ПВР размещены 847 жителей различных районов региона, в том числе 588 детей. Наибольший ущерб от подтоплений был зафиксирован в Анапе, Темрюкском и Крымском районах.