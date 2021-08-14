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На востоке Китая сильная волна смыла в море группу местных жителей

По данным агентства "Синьхуа", 10 человек погибли, еще один числится пропавшим без вести

ПЕКИН, 14 августа. /ТАСС/. В результате несчастного случая на восточном побережье Китая, где сильная волна смыла в море группу местных жителей, 10 человек погибли, еще один числится пропавшим без вести. Об этом сообщило в субботу агентство "Синьхуа".

По его данным, ЧП произошло в районе города Чжанчжоу (провинция Фуцзянь). Все пострадавшие - люди, отдыхавшие на пляже.

Как уточнила полиция, мощная волна унесла 17 человек, шесть из них удалось спасти. Спасатели продолжают поиски пропавшего без вести. Детали происшествия уточняются, ведется следствие.

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