На востоке Китая сильная волна смыла в море группу местных жителей

ПЕКИН, 14 августа. /ТАСС/. В результате несчастного случая на восточном побережье Китая, где сильная волна смыла в море группу местных жителей, 10 человек погибли, еще один числится пропавшим без вести. Об этом сообщило в субботу агентство "Синьхуа".

По его данным, ЧП произошло в районе города Чжанчжоу (провинция Фуцзянь). Все пострадавшие - люди, отдыхавшие на пляже.

Как уточнила полиция, мощная волна унесла 17 человек, шесть из них удалось спасти. Спасатели продолжают поиски пропавшего без вести. Детали происшествия уточняются, ведется следствие.