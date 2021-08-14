Два человека погибли в перевернувшемся болотоходе в Нижегородской области

ТАСС, 14 августа. Два человека погибли, пытаясь переплыть на болотоходе пруд в Большеболдинском районе Нижегородской области, еще двое пассажиров транспортного средства смогли самостоятельно выбраться из воды. Об этом в субботу сообщили журналистам в пресс-службе регионального управления МЧС России.

"Поступило сообщение о происшествии по адресу: Большеболдинский район, в 2 км от населенного пункта Рябиновка, пруд без названия. По прибытии на место установлено, что при попытке переплыть данный участок водоема четыре человека (личности устанавливаются), детей нет, перевернулись на болотоходе, из них два человека самостоятельно выбрались из воды, два человека погибли", - сказано в сообщении.

По данным пресс-службы, погибшие извлечены из воды очевидцами, их тела переданы сотрудникам полиции.