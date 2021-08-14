В посольство РФ не поступало просьб о помощи от россиян, находящихся в Гаити

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 14 августа. /ТАСС/. Посольство РФ в Венесуэле (по совместительству в Республике Гаити и Доминиканской Республике) не получало обращений и просьб о помощи от находящихся в Гаити российских граждан после землетрясения в субботу. Как сообщил ТАСС посол РФ в Каракасе Сергей Мелик-Багдасаров, дипмиссия находится в постоянном контакте с властями республики.

"На данный момент никаких обращений о помощи или содействии от российских граждан, находящихся в Гаити, не поступало. Посольство находится в постоянном контакте с почетным консулом России в Порт-о-Пренсе, МИД Гаити, группой наших вертолетчиков, работающих по международному контракту в Гаити. Наибольшим разрушениям подверглись населенные пункты на юге страны. Имеются человеческие жертвы, однако точной информации на этот счет пока нет, как и сведений о погибших или пострадавших россиянах", - заявил дипломат.

В субботу утром в районе Гаити произошло землетрясение магнитудой 7,2. Эпицентр находился в 40 км от коммуны Ле-Ке с населением около 125 тыс. человек, очаг залегал на глубине 10 км. По предварительным данным, погибли по меньшей мере 29 человек в южных департаментах республики. Правительство на месяц ввело режим чрезвычайного положения.