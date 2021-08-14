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Землетрясение в Гаити
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Число погибших в результате землетрясения в Гаити возросло до 227

Как сообщили в управлении гражданской защиты республики, зафиксированы сотни раненых и пропавших без вести
© AP Photo/Delot Jean

ГАВАНА, 14 августа. /ТАСС/. Число жертв произошедшего в субботу землетрясения в Гаити возросло до 227. Об этом сообщает управление гражданской защиты республики.

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"Число жертв землетрясения увеличилось и составило 227 погибших, - говорится в Twitter ведомства. - Зафиксированы сотни раненых и пропавших без вести в департаменте Юг. Первые операции, проведенные спасателями и гражданами, позволили вытащить многих людей из-под завалов. Больницы продолжают принимать раненых".

Ранее власти сообщали о 29 погибших.

В субботу утром в районе Гаити произошло землетрясение магнитудой 7,2. Эпицентр находился в 40 км от коммуны Ле-Ке с населением около 125 тыс. человек, очаг залегал на глубине 10 км. Правительство на месяц ввело режим чрезвычайного положения.

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