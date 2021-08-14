Число погибших в результате землетрясения в Гаити возросло до 227

ГАВАНА, 14 августа. /ТАСС/. Число жертв произошедшего в субботу землетрясения в Гаити возросло до 227. Об этом сообщает управление гражданской защиты республики.

"Число жертв землетрясения увеличилось и составило 227 погибших, - говорится в Twitter ведомства. - Зафиксированы сотни раненых и пропавших без вести в департаменте Юг. Первые операции, проведенные спасателями и гражданами, позволили вытащить многих людей из-под завалов. Больницы продолжают принимать раненых".

Ранее власти сообщали о 29 погибших.

В субботу утром в районе Гаити произошло землетрясение магнитудой 7,2. Эпицентр находился в 40 км от коммуны Ле-Ке с населением около 125 тыс. человек, очаг залегал на глубине 10 км. Правительство на месяц ввело режим чрезвычайного положения.