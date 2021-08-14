Кубинский оператор связи заявил о повреждении инфраструктуры из-за землетрясения в Гаити

ГАВАНА, 14 августа. /ТАСС/. Некоторые международные линии связи пострадали в результате землетрясения в Гаити в субботу. Об этом сообщила кубинская телекоммуникационная компания ETECSA.

"Из-за землетрясения, произошедшего в регионе, пострадали некоторые международные линии связи, - говорится в заявлении оператора. - Вполне вероятно, что нестабильность подключения может наблюдаться в часы пиковых нагрузок. Над восстановлением инфраструктуры ведется работа".

В субботу утром в районе Гаити произошло землетрясение магнитудой 7,2. Эпицентр находился в 40 км от коммуны Ле-Ке с населением около 125 тыс. человек, очаг залегал на глубине 10 км. По предварительным данным, погибли по меньшей мере 227 человек в южных департаментах республики. Правительство на месяц ввело режим чрезвычайного положения.