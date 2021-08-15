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Землетрясение в Гаити

На Кубе сообщил об оказании их медиками помощи пострадавшим во время землетрясения в Гаити

По предварительным данным, в результате ЧП погибли по меньшей мере 227 человек

ГАВАНА, 15 августа. /ТАСС/. Медицинские специалисты с Кубы, находящиеся в командировках в Гаити, оказывают помощь пострадавшим во время землетрясения в субботу. Об этом сообщил министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес Паррилья.

"Мы подтверждаем нашу солидарность с Гаити и выражаем соболезнования народу и правительству страны, особенно родственникам погибших. С сегодняшнего дня наши медицинские работники лечат раненых даже за пределами больниц, пострадавших от землетрясения", - написал дипломат в Twitter.

В субботу утром в районе Гаити произошло землетрясение магнитудой 7,2. Эпицентр находился в 40 км от коммуны Ле-Ке с населением около 125 тыс. человек, очаг залегал на глубине 10 км. По предварительным данным, погибли по меньшей мере 227 человек. Правительство на месяц ввело режим чрезвычайного положения.

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ГаитиКубаЗемлетрясение в Гаити
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