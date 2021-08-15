Мексика, Венесуэла и Колумбия предложили помощь Гаити после землетрясения

БУЭНОС-АЙРЕС, 15 августа. /ТАСС/. Власти Мексики, Венесуэлы и Колумбии в субботу предложили помощь Гаити в связи с мощным землетрясением.

"Я соболезную в связи со страданиями, которые выпали нашим братьям в Гаити. Я отдал приказ национальному управлению по гражданской защите, МИД, а также министерствам военно-морских сил и обороны незамедлительно подготовить помощь", - написал в Twitter президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро выразил солидарность с народом Гаити. "Я дал указание предоставить все возможное содействие для помощи пострадавшим в результате землетрясения. Мы с вами, братья и сестры", - написал он в Twitter.

О готовности оказать помощь также заявила глава МИД Колумбии Марта Лусия Рамирес. "Мы выражаем солидарность с народом и правительством Гаити в связи с землетрясением. Правительство Колумбии, как всегда, готово предоставить помощь народу Гаити в спасательной операции и расчистке завалов", - написала она в Twitter.

В субботу утром в районе Гаити произошло землетрясение магнитудой 7,2. Эпицентр находился в 40 км от коммуны Ле-Ке с населением около 125 тыс. человек, очаг залегал на глубине 10 км. По предварительным данным, погибли по меньшей мере 227 человек. Правительство на месяц ввело режим чрезвычайного положения.