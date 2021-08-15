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Землетрясение в Гаити

Мексика, Венесуэла и Колумбия предложили помощь Гаити после землетрясения

По предварительным данным, в результате ЧП погибли по меньшей мере 227 человек

БУЭНОС-АЙРЕС, 15 августа. /ТАСС/. Власти Мексики, Венесуэлы и Колумбии в субботу предложили помощь Гаити в связи с мощным землетрясением.

"Я соболезную в связи со страданиями, которые выпали нашим братьям в Гаити. Я отдал приказ национальному управлению по гражданской защите, МИД, а также министерствам военно-морских сил и обороны незамедлительно подготовить помощь", - написал в Twitter президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро выразил солидарность с народом Гаити. "Я дал указание предоставить все возможное содействие для помощи пострадавшим в результате землетрясения. Мы с вами, братья и сестры", - написал он в Twitter.

О готовности оказать помощь также заявила глава МИД Колумбии Марта Лусия Рамирес. "Мы выражаем солидарность с народом и правительством Гаити в связи с землетрясением. Правительство Колумбии, как всегда, готово предоставить помощь народу Гаити в спасательной операции и расчистке завалов", - написала она в Twitter.

В субботу утром в районе Гаити произошло землетрясение магнитудой 7,2. Эпицентр находился в 40 км от коммуны Ле-Ке с населением около 125 тыс. человек, очаг залегал на глубине 10 км. По предварительным данным, погибли по меньшей мере 227 человек. Правительство на месяц ввело режим чрезвычайного положения.

Теги
Мадуро, НиколасГаитиМексикаКолумбияВенесуэлаЛопес Обрадор, Андрес МануэльЗемлетрясение в Гаити
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