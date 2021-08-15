В одной из больниц ДНР произошла авария в системе подачи кислорода для аппаратов ИВЛ

ДОНЕЦК, 15 августа. /ТАСС/. Прорыв в системе подачи кислорода для аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), применяемых для лечения больных коронавирусом, произошел на территории Центральной городской клинической больницы Донецка №1 (Больница Вишневского). Об этом сообщило в воскресенье Донецкое агентство новостей (ДАН) со ссылкой на МЧС ДНР.

"14 августа в Киевском районе Донецка в инфекционном отделении ЦГКБ №1 произошел порыв в подземной магистрали системы кислородоподающего оборудования для аппаратов искусственной вентиляции легких", - отметили в МЧС.

В настоящее время ведутся восстановительные работы. О последствиях аварии и текущем состоянии системы подачи кислорода пока не сообщается.

В ЦГКБ №1 развернута госпитальная база для лечения пациентов с COVID-19.

По данным на 14 августа, всего в республике зарегистрировано 52 009 случаев коронавируса: лечение продолжают 5106 человек, выздоровели и сняты с учета - 43 095, умерли - 3808.