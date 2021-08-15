Девять человек остались в пунктах временного размещения после подтоплений в Керчи

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 августа. /ТАСС/. Девять человек, в том числе четыре ребенка, остаются в пунктах временного размещения в Керчи после подтоплений, вызванных дождем. Об этом сообщили в МЧС Республики Крым.

"В настоящее время на территории Керчи остаются подтопленными семь придомовых территорий, четыре частных домовладения, семь подвальных помещений многоквартирных домов, а также стадион им. 50 лет Октября в Керчи и 1 СЗО (детский сад "Радуга"). <…> Всего в готовности к развертыванию находятся 26 пунктов временного размещения, общей вместимостью 8 410 человек. На данный момент в ПВР, развернутом на базе гостиницы "Меридиан", размещены девять человек, из них четыре ребенка", - говорится в сообщении.

Уточняется, что с 00:00 часов 13 августа на территории двух населенных пунктов в двух муниципальных образованиях произошло подтопление 12 частных домовладений и 26 придомовых территории.

Для ликвидации последствий штормового предупреждения выставлены 4 временных поста в местах, подверженных угрозе подтопления. Дополнительно в готовности к выставлению еще 16 постов. Всего для ликвидации последствий непогоды, привлечена группировка из 910 человек, 289 единиц техники.

Крым за лето уже дважды пострадал от сильных дождей. С 16 по 20 июня основной удар стихии пришелся на Керчь и Ялту, 4 июля - на Бахчисарайский район. На полуострове были подтоплены дома, эвакуированы их жильцы. Жертвами стихии стали два человека, около 60 человек пострадали, одна женщина пропала без вести. Сейчас продолжается восстановление городов и поселков после непогоды.