В отношении жителя Нижегородской области возбудили дело об убийстве несовершеннолетней

ТАСС, 15 августа. Уголовное дело об убийстве возбуждено в отношении 22-летнего жителя Нижегородской области по подозрению в убийстве 16-летней девушки на почве ревности. Мужчина нанес ей удар ножом. Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

"15 августа на открытом участке местности около деревни Бараново Сосновского района обнаружено тело 16-летней девушки с признаками насильственной смерти. По данному факту Павловским межрайонным следственным отделом следственного управления СК РФ по Нижегородской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство")", - говорится в сообщении.

В результате оперативно-разыскных мероприятий задержан подозреваемый - 22-летний житель той же деревни, который был знаком с девушкой. "По версии следствия, в ночь на 15 августа молодые люди встретились около деревни Бараново Сосновского района <...>. В ходе беседы злоумышленник на почве ревности нанес девушке удар ножом в область сердца, от которого она скончалась на месте происшествия", - добавили в СК.

Решается вопрос об избрании меры пресечения подозреваемому, продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств преступления.