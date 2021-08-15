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В ДТП с маршруткой в Ставрополе пострадали восемь человек

Транспорт врезался в дерево на улице Льва Толстого

ПЯТИГОРСК, 15 августа. /ТАСС/. Маршрутка врезалась в дерево в Ставрополе, восемь человек пострадали. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по краю.

"В 12:48 мск поступила информация о наезде на прохожего (на ул. Льва Толстого) маршрутного такси, перевозящего пассажиров по 48 маршруту. Пытаясь уйти от столкновения, транспорт врезался в дерево. На данный момент пострадавший пешеход госпитализирован. На месте ДТП оказывают медицинскую помощь пассажирам - пострадали восемь человек, в том числе и водитель маршрутки", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на момент столкновения в общественном транспорте находились 13 человек. На месте аварии находятся медики, спасатели городской службы, полиция.

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