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Казахстанские сейсмологи зафиксировали землетрясение в Афганистане магнитудой 5,5

Данных о пострадавших и разрушениях не поступало

НУР-СУЛТАН, 15 августа. /ТАСС/. Сеть сейсмологических станций Казахстана зафиксировала в воскресенье землетрясение магнитудой 5,5 на территории Афганистана. Об этом сообщила сейсмологическая опытно-методическая экспедиция комитета науки Министерства образования и науки Казахстана.

По ее данным, подземный толчок был зарегистрирован в 16:41 (13:41 мск). Эпицентр землетрясения располагался в 864 км на юго-запад от Алма-Аты на территории Афганистана. Очаг залегал на глубине 45 км.

Данных о пострадавших и разрушениях не поступало.

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