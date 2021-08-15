Большинство лесных пожаров на территории Башкирии локализовали

ТАСС, 15 августа. Пожарные локализовали пять очагов возгораний в лесах Башкирии. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.

"По состоянию на 18:00, на территории Республики Башкортостан локализовано пять очагов лесных пожаров на общей площади 1 280 га, ликвидирован один пожар на площади 1,5 га. Угроза перехода огня на населенные пункты отсутствует", - сказали в ведомстве.

По данным регионального главка МЧС на утро воскресенья, в регионе действовали семь очагов природных пожаров на общей площади свыше 1,2 тыс. га. Из-за пожара в Абзелиловском районе в 1 км от детского лагеря "Горное ущелье" были эвакуированы 837 человек, из них 750 детей.