Землетрясение магнитудой 5,5 произошло у берегов Южных Сандвичевых островов

ТАСС, 15 августа. Землетрясение магнитудой 5,5 зафиксировано в воскресенье у берегов Южных Сандвичевых островов, расположенных в южной части Атлантического океана. Об этом сообщила Геологическая служба США.

По ее данным, эпицентр подземных толчков находился в 2 654,9 км к востоку от чилийского города Пунта-Аренас, административного центра региона Магальянес, в котором проживают около 117 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 10 км.

Информации об угрозе цунами не поступало. На Южных Сандвичевых островах нет постоянного населения.