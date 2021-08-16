В Приамурье задержали мужчину за сбыт синтетических наркотиков в особо крупном размере

БЛАГОВЕЩЕНСК, 16 августа. /ТАСС/. Полицейские задержали жителя Благовещенска, наладившего в Амурской области поставку синтетических наркотиков в особо крупном размере. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба управления МВД России по Амурской области.

"В Амурской области пресечена деятельность гражданина, наладившего поставку в Приамурье синтетических наркотиков в особо крупном размере <…> Посредством сети Интернет и путем "закладок" он сбывал наркотики на территории региона. Установлена причастность гражданина к шести таким фактам", - говорится в сообщении.

Уточняется, что подозреваемого задержали в момент получения новой партии наркотического средства на автодороге в Ивановском районе. Во время задержания у него обнаружили и изъяли около 1 кг N-метилэфедрона, а при обыске по месту проживания - более 300 г мефедрона, более 100 г гашиша, весы, упаковочный материал.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 УК РФ "Приготовление к преступлению и покушение на преступление" и ч. 5 ст. 228.1 УК РФ "Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств в особо крупном размере". Санкция предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.