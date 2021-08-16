В результате ДТП с грузовиком в Башкирии погибли два человека

УФА, 16 августа. /ТАСС/. Легковой автомобиль столкнулся с грузовиком на трассе М5 в Башкирии, погибли два человека, один пострадал. Об этом сообщила пресс-служба управления ГИБДД по региону в понедельник.

"Сегодня рано утром в Туймазинском районе на федеральной трассе М5 "Урал" столкнулись Peugeot 308 под управлением 44-летней женщины и встречный грузовик Man, за рулем которого находился 35-летний житель Челябинской области. В результате аварии водитель легкового автомобиля и ее пассажир, мужчина, скончались на месте происшествия. Еще один пассажир с травмами различной степени тяжести госпитализирован. На месте происшествия работает полиция и другие экстренные службы. Подробности ДТП уточняются", - говорится в сообщении.