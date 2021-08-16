Два человека погибли в ДТП в Новосибирской области

НОВОСИБИРСК, 16 августа. /ТАСС/. Два человека, в том числе ребенок, погибли, четверо получили травмы в результате ДТП на трассе в Новосибирской области. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе ГИБДД по Новосибирской области.

Авария произошла в ночь на понедельник на 90-м км автодороги Р-256. Водитель Great Wall, ехавший со стороны Новосибирска, выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком Hino Ranger, а затем с попутным Mercedes-Benz 1992 HR.

"В результате ДТП на месте скончались водитель Great Wall - мужчина 1991 года рождения - и ребенок-пассажир этого же автомобиля 2013 года рождения. В больницу с различными травмами доставлены две женщины 1975 и 1983 годов рождения, 17-летняя девушка и 17-летний парень - все пассажиры Great Wall", - говорится в сообщении.

По факту аварии проводится проверка.