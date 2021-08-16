В пунктах временного размещения на востоке Крыма остаются 19 человек

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 августа. /ТАСС/. Девятнадцать человек, в том числе восемь детей, остаются в пунктах временного размещения (ПВР) после подтоплений на востоке Крыма, сообщается в понедельник на сайте министерства чрезвычайных ситуаций республики.

"Всего в готовности к развертыванию находятся 26 пунктов временного размещения, общей вместимостью 8 410 человек. На данный момент в трех ПВР размещены 19 человек, в том числе восемь детей. Всего для ликвидации последствий комплекса опасных метеоявлений привлечена группировка сил и средств РСЧС в количестве 911 человек, 289 единиц техники, 19 плавсредств и 35 мотопомп", - говорится в сообщении.

Уточняется, что к утру понедельника на территории города Керчи и Ленинского района остаются подтопленными восемь улиц, девять частных домовладений: Юркино - 3, Керчь - 6, а также 11 подвальных помещений многоквартирных домов, 35 придомовых территорий и стадион им. 50 лет. Октября в Керчи.

"Для ликвидации последствий штормового предупреждения организовано выставление четырех временных постов (г. Керчь) в местах подверженных угрозе подтопления. Дополнительно в готовности к выставлению еще 16 постов", - сообщается на сайте.

В Керчи и Ленинском районе в понедельник прогнозируют до 2 мм осадков. Скорость ветра по всей территории республики прогнозируется до 13 м/с.

Крым за лето трижды пострадал от сильных дождей. 16-20 июня основной удар стихии пришелся на Керчь и Ялту, 4 июля на Бахчисарайский район. На полуострове были подтоплены дома, эвакуированы их жильцы. Жертвами стихии стали два человека, около 60 пострадали, одна женщина пропала без вести. На минувшей неделе сильные ливни вновь обрушились на восточные районы полуострова - села Ленинского района и Керчь. В ночь на понедельник очередной дождь вызвал новые подтопления в Керчи.