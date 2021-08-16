В Выборгском районе Петербурга загорелся мусорный полигон

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 августа. /ТАСС/. Возгорание произошло на мусорном полигоне в районе Горского шоссе в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили ТАСС в главке МЧС по городу.

"Выборгский район, Горское шоссе, дом 152, полигон твердых бытовых отходов, горит строительный мусор на площади 100 кв. м. <…> Существует угроза распространения [огня]", - говорится в поступившем в ТАСС сообщении.

В ведомстве отметили, что информация о возгорании поступила около 07:00 мск в понедельник. Свалка размерами 60x20 м и высотой 15 м. На месте возгорания было установлено, что горение происходит отдельными очагами на глубине до двух метров. На месте тушением занимается собственник объекта, который предоставил бульдозеры, экскаватор, самосвалы и поливальную машину.

Очевидцы в соцсетях опубликовали фото со столбом дыма с полигона.