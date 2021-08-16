Следователи возбудили уголовное дело после столкновения судна и баржи в Самарской области

САМАРА, 16 августа. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено по факту столкновения на Волге судна с баржей теплохода в Самарской области, сообщили в пресс-службе Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

"Центральным межрегиональным следственным управлением на транспорте Следственного комитета Российской Федерации по факту столкновения катера и баржи, в результате которого пропали без вести четверо мужчин, возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта лицом, управляющим маломерным судном, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц")", - сообщается на сайте.

По версии следствия, 14 августа в 21:30 (20:30 мск) на 1 733-м км Волги напротив села Рождествено в связи с нарушением правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта произошло столкновение маломерного судна модели Caba 700 Viking с баржей теплохода "Редовый-3". В результате столкновения первое судно затонуло, четверо мужчин пропали без вести.

Следователи проводят комплекс следственных действий для установления всех обстоятельств происшествия, сообщили в пресс-службе ведомства. Допрашиваются свидетели, проведен осмотр баржи, готовится к назначению ряд экспертиз. Спасательные отряды продолжают искать пропавших мужчин. По факту ЧП проверку организовала и Куйбышевская транспортная прокуратура, которая проверит обстоятельства произошедшего, даст оценку действиям ответственных должностных лиц и при наличии оснований примет меры прокурорского реагирования.