В Москве разоблачили группировку лжеюристов, обманувших около 100 человек

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Столичные полицейские разоблачили группировку лжеюристов, которые обманули около 100 человек, в основном пенсионного возраста. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

"Один из потерпевших - пенсионер - сообщил оперативникам, что заключил с юридической компанией договор о правовой помощи для получения статуса ветерана труда, увеличения пенсии, а также оформления льгот. За оказание этих услуг мужчина заплатил свыше 1,3 миллиона рублей, но работники организации своих обязательств не выполнили. В результате оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили троих подозреваемых - уроженцев ближнего зарубежья, которые обзванивали граждан по телефону, предлагая им бесплатные консультации и высококвалифицированное правовое содействие", - сказала она.

По ее словам, договоры потерпевшие подписывали в офисе на Марксисткой улице столицы. Доверчивым гражданам аферисты обещали успешное решение широкого спектра вопросов. Для убедительности и в подтверждение своего "профессионализма" лжеюристы размещали на стенах липовые благодарности, якобы оставленные клиентами.

"Имеются основания полагать, что от махинаций пострадали около ста граждан, большинство из них - пенсионеры. Следователем следственной части Главного следственного управления ГУ МВД России по Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью четвертой статьи 159 УК РФ ("Мошенничество"). В настоящее время двоим фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, их соучастнице - подписка о невыезде и надлежащем поведении. Проводятся дальнейшие оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление соучастников и выявление всех фактов противоправной деятельности", - заключила Волк.