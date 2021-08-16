КИЕВ, 16 августа. /ТАСС/. Украинская полиция рассматривает три версии гибели мэра Кривого Рога Константина Павлова: убийство, самоубийство и неосторожное обращение с оружием. Об этом сообщил начальник департамента коммуникаций МВД Украины Артем Шевченко.

"Первичные следственные действия укажут на вероятность одного из трех вариантов: убийство, самоубийство, либо неосторожное обращение с оружием", - сказал Шевченко в эфире канала "Украина-24" в ночь на понедельник.

По его словам, причина смерти и характер ранения погибшего будут установлены судебно-медицинской и баллистической экспертизами.

Между тем заместитель начальника полиции Днепропетровской области Олег Слипчук сообщил на брифинге в понедельник, что следствие не исключает и версию доведения до самоубийства. "Да, не исключается и такая версия [доведение до самоубийства]. Любая версия будет сейчас рассматриваться и проверяться. По изъятию оружия назначена комплексная экспертиза", - сказал он.

В воскресенье пресс-служба управления Национальной полиции Украины сообщила, что дело возбуждено по статье "Умышленное убийство". В тот день около 16:00 (время совпадает с московским) поступило сообщение, что тело мужчины с огнестрельным ранением обнаружено на веранде его дома. Погибшим оказался мэр Кривого Рога Константин Павлов.

48-летний Павлов был депутатом Верховной рады двух созывов. Мэром Кривого Рога стал в декабре 2020 года. Он баллотировался от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь".