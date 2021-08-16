Жителя Крыма осудили за экстремистские комментарии в соцсетях

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 августа. /ТАСС/. Бахчисарайский районный суд Крыма приговорил к двум годам условно жителя села Куйбышево, распространявшего в соцсетях материалы и комментарии экстремистского характера в отношении органов государственной власти РФ и представителей русскоязычного населения полуострова. Об этом в понедельник сообщили журналистам в пресс-службе УФСБ по Крыму и Севастополю.

"УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю пресечена противоправная деятельность гражданина РФ, который признан виновным в совершении призывов к осуществлению экстремистской деятельности. В частности, выявлены и доказаны факты неоднократного распространения 55-летним жителем села Куйбышево Бахчисарайского района в одной из социальных сетей материалов и комментариев экстремистского характера в отношении органов государственной власти РФ и представителей русскоязычного населения Крымского полуострова", - говорится в сообщении.

Суд признал его виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 280 УК РФ, и назначил наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком на 1,5 года.