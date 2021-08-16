Дело возбудили после пожара в центре Оренбурга

ОРЕНБУРГ, 16 августа. /ТАСС/. Уголовное дело об умышленном повреждении или уничтожении имущества возбудили после пожара в переулке Почтовом Оренбурга, где в субботу огонь охватил девять зданий. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

"По факту возгорания заведено уголовное дело по статье 167 "Умышленные уничтожение или повреждение имущества" Уголовного кодекса Российской Федерации. Для установления очага пожара и причины возгорания работают дознаватели государственного пожарного надзора Главного управления МЧС России по Оренбургской области, а также испытательная пожарная лаборатория", - сказано в распространенном сообщении.

По данным ведомства, в результате пожара в историческом центре Оренбурга оказались повреждены девять зданий, а общая площадь пожара составила около 1 тыс. кв. м. После ликвидации возгорания в одном из помещений обнаружили склад с газовыми баллонами, не отвечающий требованиям пожарной безопасности. Это, по словам специалистов, усложнило тушение пожара, так как угрожало жизни спасателей.

Крупный пожар возник в субботу в Почтовом переулке в центре Оренбурга. Общая площадь пожара составила около 1 тыс. кв. метров, огнем повреждены одно трехэтажное нежилое административное здание, восемь жилых домов, в том числе два неэксплуатируемых, а также хозяйственные постройки внутри квартала.

Власти Оренбурга и области окажут помощь семьям, потерявшим жилье из-за пожара в шести жилых домах. Всего в них проживали 74 человека. В настоящий момент для жителей сгоревших домов действует горячая линия.