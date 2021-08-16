Организаторы и члены ячейки "Хизб ут-Тахрир" в Крыму получили от 12 до 18 лет колонии

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 августа. /ТАСС/. Четверо членов запрещенной в РФ террористической организации "Хизб ут-Тахрир", основавших ее ячейку на территории Крыма, получили от 12 до 18 лет колонии строгого режима. Об этом сообщили в пресс-службе Южного окружного военного суда.

"Состоялось оглашение приговора по уголовному делу в отношении Халилова Ленура, Месутова Руслана, обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 205.5, ч. 1 ст. 30 и ст. 278 УК РФ; Нагаева Руслана, Кантимирова Эльдара, обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 205.5, ч. 1 ст. 30 и ст. 278 УК РФ", - говорится в сообщении. Месутов и Халилов получили 18 лет колонии, Кантимиров и Нагаев - 12 и 13 лет колонии.

С 2018 по 2019 год подсудимые вели пропаганду среди населения, основав ячейку в Алуште и склоняя местных жителей к вступлению в запрещенную организацию."Халилов и Месутов вырабатывали, определяли и корректировали планы, цели, задачи возглавляемой ими ячейки, организовывали и проводили конспиративные собрания членов ячейки, а Нагаев и Кантимиров участвовали в агитационно - пропагандистских занятиях алуштинской ячейки "Хизб ут-Тахрир", - говорится в сообщении пресс-службы суда.